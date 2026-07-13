"Siete días de precipitaciones": Jaime Leyton anuncia que la próxima semana seguirían las intensas lluvias

13 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, sorprendió esta mañana al anunciar que las lluvias no solo serán de estos días, sino que la próxima semana continuarán las precipitaciones.

Precisamente, el experto en el clima se encontraba hablando sobre las lluvias que afectarán a Santiago esta semana cuando dijo que ese evento tendría una pausa el martes para continuar el jueves.

Esta noticia tomó por sorpresa a José Antonio Neme, quien pidió al meteorólogo ahondar un poco más sobre este anuncio.

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La próxima semana siguen las lluvias

"Llega otro sistema que es de bajas presiones; por ahora, nos estamos preocupando del inicio, que son al menos cuatro días de lluvia intensa", explicó don Jaime.

En esa línea, agregó que "alcanza O'Higgins, Metropolitana, Coquimbo", y comentó que "vamos a tener, por lo menos, unos siete días de precipitaciones en la zona centro sur".

"Es un evento extremo, intenso y persistente, y que además es intenso en dos variables, lluvia y viento", cerró Leyton.

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