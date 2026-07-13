"Viento de hasta 45 km/h": Este es el pronóstico de lluvias para esta semana en la Región Metropolitana

13 jul. 2026 - 09:20 hrs.

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, revisó el pronóstico del tiempo para toda la semana en la Región Metropolitana, explicando cómo viene el panorama de intensas lluvias y vientos.

Precisamente, esta mañana el experto en clima comentó que la quincena de julio traerá consigo un fuerte sistema frontal con importantes lluvias, vientos y un río atmosférico categoría 5, lo que preocupa a muchas autoridades.

Por lo mismo, don Jaime realizó un análisis por los días de la semana en Santiago y así explicar el pronóstico del tiempo en la capital.

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¿Cómo estará la semana en Santiago?

"El martes baja la temperatura a 8 de mínima y 16 de máxima, porque empieza a espesarse la nubosidad ya en la tarde; varía de escasa nubosidad a cielo nublado", comentó Leyton.

Enseguida, agregó que el miércoles se comienza a nublar, mientras que el jueves llegan las precipitaciones y se intensifican rápido, acumulando rachas de viento muy potentes.

"Hay viento de hasta 45 kilómetros por hora, viento que se mantiene el día viernes a ratos con rachas de 35, pero recordemos que los árboles están sobrecargados sobre el follaje con agua, y eso hace que tenga mayor impacto el viento", expresó don Jaime.

Finalmente, comentó que el viernes y sábado continúan las lluvias, mientras que el domingo siguen, pero con alguna intermitencia, siendo el lunes la caída de los últimos milímetros.

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