"Viento de hasta 45 km/h": Este es el pronóstico de lluvias para esta semana en la Región Metropolitana
Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, revisó el pronóstico del tiempo para toda la semana en la Región Metropolitana, explicando cómo viene el panorama de intensas lluvias y vientos.
Precisamente, esta mañana el experto en clima comentó que la quincena de julio traerá consigo un fuerte sistema frontal con importantes lluvias, vientos y un río atmosférico categoría 5, lo que preocupa a muchas autoridades.
Por lo mismo, don Jaime realizó un análisis por los días de la semana en Santiago y así explicar el pronóstico del tiempo en la capital.
¿Cómo estará la semana en Santiago?
"El martes baja la temperatura a 8 de mínima y 16 de máxima, porque empieza a espesarse la nubosidad ya en la tarde; varía de escasa nubosidad a cielo nublado", comentó Leyton.
Enseguida, agregó que el miércoles se comienza a nublar, mientras que el jueves llegan las precipitaciones y se intensifican rápido, acumulando rachas de viento muy potentes.
"Hay viento de hasta 45 kilómetros por hora, viento que se mantiene el día viernes a ratos con rachas de 35, pero recordemos que los árboles están sobrecargados sobre el follaje con agua, y eso hace que tenga mayor impacto el viento", expresó don Jaime.
Finalmente, comentó que el viernes y sábado continúan las lluvias, mientras que el domingo siguen, pero con alguna intermitencia, siendo el lunes la caída de los últimos milímetros.
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