Karen y Neme irrumpieron en los ensayos de Detrás del Muro: Así será la participación de la animadora

10 jul. 2026 - 16:05 hrs.

La tarde de este viernes, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme dejaron por un momento el estudio de Mucho Gusto para desordenar los ensayos de Detrás del Muro.

Los conductores del matinal hicieron su aparición cuando el destacado elenco del programa de humor realizaba los ensayos de uno de los sketches más alabados: el despacho presidencial con Chofi y el cabo Tapia.

Adelanto de Karen Doggenweiler en Detrás del Muro

Karen Doggenweiler será la gran invitada de este viernes de Detrás del Muro, por lo que reveló detalles de lo que los televidentes podrán disfrutar en la noche.

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Lo primero será su irrupción en la trama de Chofi y Tapia, pero también hará de conductora del nuevo estelar: Te comerías a tu ex?.

Recuerda, este viernes 10 de julio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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