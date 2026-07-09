Conductor argentino siguió el GPS: Camión con furgones volcó y bloqueó Américo Vespucio en Cerrillos

09 jul. 2026 - 08:55 hrs.

Un camión de alto tonelaje con furgones como carga sufrió un percance de maniobra que provocó el bloqueo completo del enlace suroriente de Camino a Lonquén con Américo Vespucio, en la comuna de Cerrillos.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor de nacionalidad argentina siguió las indicaciones del GPS e ingresó a una curva de radio cerrado, quedando atrapado en la barrera new-jersey.

Equipos de emergencia de la autopista Vespucio Sur y personal de Carabineros acudieron al lugar para retirar el vehículo de carga.

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Debido al incidente, el tránsito en la caletera Vespucio Sur se mantuvo suspendido por largas horas, por lo que automovilistas debieron tomar rutas alternativas.

Cabe destacar que esta intersección es considerada clave en la vialidad del sector surponiente de la capital, en especial porque une la carretera con centros comerciales y estudiantiles.

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