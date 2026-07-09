¿Vuelven las lluvias a Santiago? Este es el día en que pronostican probables precipitaciones en la RM

09 jul. 2026 - 09:45 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió esta mañana de jueves a la probabilidad de que en los próximos días llueva en la Región Metropolitana.

Si bien esta jornada se registraron chubascos aislados en la capital, el experto señaló en Mucho Gusto que se trató solamente de una situación en concreto.

Este día volverían las precipitaciones

Diferente sería mañana viernes 10 de julio, puesto que se activan las precipitaciones en la alta cordillera, las cuales, con el correr de las horas, abarcarán sectores de la precordillera.

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"Por esta inestabilidad presente está la probabilidad de precipitaciones débiles, locales, sectorizadas, intermitentes, en el Gran Santiago", adelantó.

Sepúlveda enfatizó que es tal la inestabilidad, que incluso podrían aparecer claros de sol en algunos sectores, mientras que otros podrían recibir goterones.

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