"Pensaron que estaba sepultado": El dramático relato de vecino de Corral que perdió su casa tras temporal

09 jul. 2026 - 11:05 hrs.

La comuna de Corral, en la Región de Los Ríos, es una de las más afectadas por el intenso temporal que azotó la zona centro-sur. Calles inundadas, cierre de rutas, caída de árboles y deslizamientos de tierra solo fueron algunas de las devastadoras consecuencias.

Sin embargo, nada se compara a lo que sufrió Vicente, quien resultó con su casa completamente destruida debido a un socavón que se produjo por las intensas precipitaciones.

El hombre relató a Mucho Gusto que la tarde del martes decidió no volver a su vivienda por la intensa lluvia, por lo que pernoctó en casa de un amigo. Fue al día siguiente cuando se despertó con la trágica noticia.

Mega

"Como a las 9 de la mañana me dijeron que mi casa estaba en este estado (...) Pensaron que yo estaba sepultado, pero gracias a Dios no fue así", comentó con un grado de alivio.

Si bien lamentó haber perdido por completo su hogar, dijo que afortunadamente uno de sus hermanos lo recibió en este difícil momento.

Todo sobre Mucho gusto