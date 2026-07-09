Tras fuerte temporal: Casa en Corral al borde del derrumbe por deslizamiento de tierra
Frente al intenso sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país, sigue sumando críticos episodios. En esta ocasión, una casa que quedó con riesgo de derrumbe en la comuna de Corral, Región de Los Ríos.
Si bien las lluvias disminuyeron, los más de 300 milímetros que cayeron en poco más de 24 horas provocaron una serie de deslizamientos de tierra, como el que ocurrió debajo de las estructuras principales de la vivienda de Claudia.
Tensión por casa a punto de colapsar
"Nuestra casa está con pérdida total. Perdimos toda nuestra casa completa; está inhabitable", expresó la afectada a Mucho Gusto, quien no ocultó el temor de que la tierra siga cediendo y la estructura caiga por completo.
Claudia relató que durante la tarde del día martes ocurrieron cuatro derrumbes al costado de la vivienda, por lo que decidieron abandonarla. Solo horas después, un importante deslizamiento de tierra ocurrió en el frontis de la casa, llevándose consigo parte de su terraza y reja.
Por si fuera poco, la mujer aseguró que las casas de su tía y primo, que están en la misma ladera del cerro, también se encuentran con riesgo de derrumbe.
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