Una transmisión inclusiva: Miss Universo Chile 2026 llegará con Lengua de Señas a Mega 2

09 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Mega continúa impulsando una televisión más accesible e inclusiva. Por ello, Miss Universo Chile 2026 contará con una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Esta iniciativa permitirá que más personas puedan seguir cada etapa del certamen, acercando uno de los principales programas de entretención de la televisión chilena a la comunidad sorda y a personas con discapacidad auditiva.

Se estima que en Chile viven cerca de 800 mil personas con discapacidad auditiva, por lo que esta transmisión representa un importante hito en materia de accesibilidad, reafirmando el compromiso de Mega con una programación cada vez más inclusiva y representativa para todas las audiencias.

La transmisión en Lengua de Señas Chilena estará disponible por Mega 2 durante los tres capítulos de la competencia, que se emitirán los domingos 12, 19 y 26 de julio, a partir de las 22:15 horas, en simultáneo con la señal de Mega.

Con esta iniciativa, Mega y el Instituto de la Sordera de Chile fortalecen su trabajo conjunto para promover una comunicación más accesible, facilitando el acceso a contenidos de interés nacional y fomentando una televisión que llegue a más personas.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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