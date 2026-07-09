09 jul. 2026 - 10:40 hrs.

La cantante y figura televisiva Karen Paola ocupó sus redes sociales para hablar sobre un tema judicial que la tenía en un proceso de estas características desde hace poco más de un año.

Y es que la intérprete nacional estaba en juicio contra el doctor Pedro Vidal, quien se había querellado por injurias y calumnias, alegando que Karen pasaba a llevar su honra y trabajo como profesional del área de la salud.

1 "Se cerró para siempre": Karen Paola festeja resolución judicial por demanda contra doctor Pedro Vidal 2 ¿Reconciliación? Maly Jorquiera sorprende al aparecer de vacaciones junto a Sergio Freire 3 "Para los que me preguntaron": Así es el lifting facial sin cirugía al que se sometió Cristián de la Fuente 4 "Que alguien me explique": El asombro de Vale Roth al comparar su actual embarazo con los anteriores 5 "Sacando a pasear esta face card": Michelle Carvalho impacta con elegante y dramático vestido vinotinto Lo más visto de Entretenimiento

Precisamente, hace un tiempo Karen Paola llamó a no operarse con Pedro Vidal, a raíz de una mala experiencia que tuvo ella, e incluso calificó dicha situación como una "carnicería", ya que pasó por varias cirugías para solucionar un problema estético.

Karen Paola celebra resolución judicial

"Hace aproximadamente un año y dos meses me vi expuesta públicamente por una querella por supuestas injurias que interpuso contra mí el doctor Pedro Vidal. Todo esto, simplemente por haber tenido la valentía de alzar la voz y relatar un episodio personal, una vivencia traumática que me tocó vivir", dijo en un comienzo Karen Paola.

Enseguida, la cantante expresó que "en ese momento yo sentí mucha impotencia porque ver que intentan criminalizar tu historia, sobre todo como mujer, es sumamente doloroso; pero siempre confié en la verdad".



"Por eso hoy felizmente les puedo contar que se dictó el sobreseimiento definitivo de esta causa. La justicia determinó de forma clara que los hechos que yo conté no son un delito. Comunicar lo que vivimos, visibilizar traumas y sanar en voz alta jamás debería ser castigado", afirmó la cantante con mucha felicidad y convicción.

"Este caso se cerró para siempre", cerró Karen, confirmando que el caso fue ratificado por el Tribunal de Garantía, como por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Paola (@karenpaolamusic)

Todo sobre Karen Paola