"Para los que me preguntaron": Así es el lifting facial sin cirugía al que se sometió Cristián de la Fuente

08 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Cristián de la Fuente constantemente fomenta en sus redes sociales la importancia de la alimentación sana y el entrenamiento para preservar una buena salud y condiciones físicas.

Sin embargo, el actor también recurre a tratamientos estéticos de vanguardia para optimizar su figura y sus facciones. Hace poco estuvo en una clínica de cuidado personal para hombres en la capital mexicana, donde se sometió a un moderno procedimiento de levantamiento de rostro.

Tratamiento estético de Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente compartió en sus historias de Instagram un par de videos donde se ve cómo tratan sus mejillas y su mentón con un dispositivo láser.

"Para los que me preguntaron qué tratamiento me acabo de hacer", escribió junto a un artículo de la revista Forbes México, en el que explican el método que practican en el centro al que asistió.

Instagram @iamdelafuente

Según el texto, Cristián se sometió a un lifting facial no invasivo a través del New Doublo, un moderno aparato que utiliza el sistema HIFU (ultrasonido focalizado de alta intensidad) en combinación con radiofrecuencia para perfilar y tensar la piel del rostro.

Unas imágenes publicadas por la cuenta Instagram de la clínica revelan el objetivo del tratamiento: definición mandibular. En los registros, el actor nacional radicado en México posa de perfil para mostrar los resultados.

Instagram @iamdelafuente

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