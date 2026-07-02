Cristián de la Fuente confiesa sus deseos de que su hija lo convierta en abuelo: "Yo le pregunté si quería"

02 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Laura de la Fuente está por cumplir dos años de relación sentimental con su polola Paulina Rojas. Desde que la joven confirmó el romance en 2024 sus padres, Cristián de la Fuente y Angélica Castro, han manifestado su apoyo incondicional.

Hace poco el actor volvió a demostrar su respaldo a su hija al responder a la prensa sobre su postura en caso de que la joven de 21 años decidiera ser madre.

Lo que dijo Cristián de la Fuente sobre ser abuelo

Una cuenta de fans de Cristián de la Fuente viralizó una entrevista que le hicieron al artista por el Día del Padre a finales de junio en México, en medio de su gira teatral con la obra "Perfume de Gardenia". Allí, uno de los reporteros le preguntó si acaso se veía siendo "abuelito" en el futuro.

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"No es imposible. Sí, me encantaría. Yo le pregunté si quería ser mamá y me dijo que sí", contestó inicalmente. "Además, le dije que era un muy buen negocio para mí", agregó sonriente.

"¿Por qué?", preguntó una periodista. "Porque mi nieto o mi nieta sería De la Fuente. Si no, lo pierdo (el apellido)", respondió.

"¿Si decidiera, por ejemplo, utilizar un programa de gestación subrogada?", planteó la reportera. "La apoyaría en lo que quiera", dijo sin titubeos el actor.

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