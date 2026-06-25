Laura de la Fuente celebra casi dos años junto a su polola con románticas fotos: "Con la mejor"

25 jun. 2026 - 12:50 hrs.

En agosto de 2024, Laura de la Fuente confirmó que estaba en una relación, luego de los rumores de pololeo que surgieron por algunas publicaciones suyas en Instagram.

Ahora, cuando se cumplen casi dos años de su romance con Paulina Rojas, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro lo celebra con unas románticas postales.

Las románticas postales de Laura de la Fuente

Durante el tiempo que ha durado su relación, Laura de la Fuente ocasionalmente publica registros de los momentos que vive junto a su polola, con quien se la ha visto de paseo en el mar y la nieve, en fiestas o simplemente compartiendo en la cotidianidad.

En esta ocasión, la joven de 21 años subió a sus historias un par de postales para celebrar un mes más de romance. En una de ellas, le da un beso a Paulina en la mejilla y en la otra, reposan juntas sobre la arena en una playa.

"1 año 10 con la mejor", escribió sobre las imágenes. Y en efecto, se han cumplido casi dos años desde que Laura reveló su pololeo con Paulina.

Instagram @lauradelafuentec

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