"¿Será que la mamá nos odia?": El irónico comentario de Fadwa Rabi en publicación de su madre, Helhue Sukni

25 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Hace un par de meses circularon especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre Helhue Sukni y sus hijas. El rumor cobró vida nuevamente hace poco cuando la menor de ellas, Samia, publicó unas postales familiares sin su madre.

Ahora es otra hija de la famosa abogada, Fadwa, quien enciende las redes con su irónico comentario en una publicación de la penalista.

El irónico comentario de la hija de Helhue Sukni

Helhue Sukni publicó un emotivo mensaje de cumpleaños para Samia con el que recordó por qué eligió el curioso apodo de la joven. "Hace 27 años, en la noche de San Juan, exactamente a las 2:20 AM, nació una guagüita, gordita, hermosa y maravillosa, que me llenó el corazón de amor", escribió.

"Le di un bombón a los 3 ó 4 meses a probar con mucho cuidado y se lo comió entero, por lo tanto, al ser gordita y buena para el chocolate, le puse Bombona. Ahora es una mujer trabajadora e independiente a quien amo con mi vida", expresó.

Entre las reacciones a su sentido mensaje destaca el de Fadwa, quien escribió con ironía: "Aquí podrían comentar las viejas sapas '¿por qué no hay fotos con las hermanas?' ¿Será que la mamá nos odia? JAJAJAJAJA".

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Sus palabras de seguro están dirigidas a los internautas que días atrás preguntaron en un post de Samia por qué no estaba Helhue en las postales.

La joven publicó en ese momento una serie de fotos junto a sus dos hermanas y sus pequeñas sobrinas, pero no figuró su madre. "¿Dónde está la abuela?", "¿Falta la abuelita", escribieron algunos seguidores.

Los rumores iniciaron en abril, cuando Helhue bloqueó a sus hijas en redes y dijo que no le permitían ver a una de sus nietas recién nacidas. Sin embargo, Samia descartó en ese momento un quiebre familiar y explicó que solo fue un momento de "malcriadez" de su mamá.

De hecho en el post de cumpleaños, reaccionó conmovida: "¡Qué lindo, mamita! ¡Te amo mucho!", mientras que Fadwa comentó: "Qué lindas palabras y lindas fotos". "Tan linda nuestra guagua", escribió por su parte Widad, la otra hija de Helhue.

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