"¡No lo puedo creer!": Kel Calderón rompe en llanto al recibir un emotivo y especial regalo de sus padres

25 jun. 2026 - 11:20 hrs.

Kel Calderón presentía que algo memorable ocurriría cuando salió a reunirse con sus padres, Raquel Argandoña y Hernán Calderón. "Hoy podría ser uno de los días más felices de mi vida. Es que no se imaginan", escribió sobre una selfie que tomó desde el ascensor.

Y en efecto, los exesposos sorprendieron y conmovieron hasta las lágrimas a la influencer cuando le revelaron el obsequio que prepararon para ella.

El regalo para Kel Calderón de parte de sus padres

Kel Calderón relató el episodio en sus historias de Instagram, donde publicó la tarjeta que le entregaron el abogado y la presentadora, quienes conocen su pasión por la equitación y cómo adora a los caballos.

"¡Hola, mamá! Te contaré que mis abuelitos me compraron para ti. Espero me cuides mucho y ven a buscarme porque estoy solito", se leía sobre la fotografía de un caballo.

Instagram @k3lcalderon

"Disfrútalo y cuídate, hija. Para Kel de sus papitos que la adoran", firmaron la postal en la que revelaron que ahora Kel tiene un nuevo compañero, llamado Fargo.

En una siguiente historia, la abogada leyó la dedicatoria y al terminar, estalló en llanto. "¡No lo puedo creer!", decía entre sollozos mientras abrazaba a sus papás.

Instagram @k3lcalderon

Finalmente, compartió una fotografía donde se la ve ya en el campo ecuestre, cabalgando sobre Fargo. "Vamos a tener una hermosa vida juntos", escribió.

Instagram @k3lcalderon

Todo sobre Kel Calderón