"¿No será mucho?": Millaray Viera rompe el silencio tras rumor de nuevo romance

24 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Millaray Viera no se guardó nada y respondió a los rumores que surgieron en las últimas horas sobre un posible nuevo romance.

Todo ocurrió tras una reciente publicación en Instagram, donde la comunicadora mostraba un llamativo outfit. Fue en ese contexto que apareció un romántico comentario de un usuario de la red.

"Pensar que me enamoras cada día", escribió Sebastián Guzmán junto a un emoji enamorado, el cual levantó una ola de teorías al respecto.

Instagram @infama

La molestia de Millaray Viera

El rumor llegó a oídos de Millaray Viera, a quien le molestó profundamente y usó sus historias para desmentir el romance.

"Siempre dejo pasar este tipo de cosas calladita", comenzó la actriz que acumula más de 800 mil seguidores en la red social de Meta.

"¿Pero que te inventen un romance a partir de que un seguidor te deje comentarios en tus redes públicas de una persona pública no será mucho? Pregunta seria. ¿Ustedes creen que debiese haber un límite?", indicó para echar por tierra los rumores.

Instagram @millarayviera

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