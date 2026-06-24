"Es la misma banda que me asaltó": Aparece nueva víctima de acusados por asesinato de niño en San Bernardo
Este miércoles, el panel de Mucho Gusto conversó con Jéssica, quien habría sido víctima de la banda que protagonizó encerrona donde un niño de 12 años fue asesinado en San Bernardo.
La mujer aseguró que el domingo 7 de junio fue abordada por los delincuentes en un servicentro de la misma comuna. El actuar fue el mismo que utilizaron la noche en que asesinaron al menor de edad.
Nueva víctima
"Estaba echando justo gasolina y estos tipos estaban estacionados en la 10, esperando un auto para poder llegar", relató, afirmando que tenían entre 17 y 21 años.
"Es la misma banda que me asaltó", dijo segura la víctima, quien agregó que el automóvil que utilizaron fue encontrado en una población cercana al Hospital El Pino, donde también detuvieron a parte de sus integrantes.Ir a la siguiente nota
"Tienen la misma forma de actuar, el mismo sector. Los encontraron en una población donde por allá estaba el auto que ellos robaron", sentenció.
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