"Espero sean condenados a prisión de por vida": Kast reacciona a detenciones por crimen de niño de 12 años

24 jun. 2026 - 10:25 hrs.

El Presidente José Antonio Kast reaccionó esta mañana a la detención de los cuatro implicados en la fatal encerrona en la comuna de San Bernardo, donde perdió la vida un niño de 12 años.

A través de la red social X, el Mandatario pidió que el grupo delictual sea juzgado y que, en caso de ser culpables, sean condenados a cumplir con cárcel de por vida.

Detención de culpables de crimen de menor en San Bernardo

"Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas", escribió Kast.

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Recordemos que los detenidos corresponden a cuatro jóvenes de 17, 18 y 21 años, cuyas aprehensiones se concretaron durante allanamientos realizados en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Mientras que el cuarto detenido fue entregado por su padrastro en la 14.ª comisaría de San Bernardo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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