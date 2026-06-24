Fue entregado por su padrastro: Cae cuarto sospechoso por fatal encerrona en San Bernardo

24 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Durante la mañana de este martes se confirmó la detención de un cuarto involucrado en la encerrona que terminó con el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo, Región Metropolitana.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien se entregó voluntariamente en la 14.ª comisaría de la misma comuna acompañado de su padrastro.

Cuatro detenidos por muerte de niño

Según comentó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, mantenía un amplio prontuario policial y había ingresado en el programa Prevención de Delitos de 24 horas.

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Asimismo, detalló que el resto de los detenidos tienen 17, 18 y 21 años, quienes pasaron a control de detención esta jornada.

El secretario de Estado señaló que hay un quinto sospechoso que está identificado y está siendo intensamente buscado por las policías. En ese sentido, hizo un llamado a "la población que cualquier antecedente que pueda ayudar a su pronta detención, lo puede hacer llegar".

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