Videos muestran a banda que protagonizó encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo
El equipo de Mucho Gusto tuvo acceso a cámaras de seguridad que habrían captado a la banda de delincuentes que provocó la muerte de un niño de 12 años, quien sufrió una encerrona junto a su familia en San Bernardo.
El primero de los videos es de las 00:15 horas, y muestra el primer robo que efectuaron antes de terminar con la vida del menor.
Precisamente, cerca de siete personas intimidaron a un conductor que cargaba combustible en un servicentro ubicado en Eyzaguirre.
Los antisociales robaron la camioneta tipo SUV y huyeron del lugar camino al sector de Catemito, donde protagonizaron la trágica encerrona.
Un segundo video muestra el desplazamiento del vehículo sustraído y donde el menor de 12 años habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad.
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