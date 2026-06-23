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Videos muestran a banda que protagonizó encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

  • Por Sebastián Paillafil

El equipo de Mucho Gusto tuvo acceso a cámaras de seguridad que habrían captado a la banda de delincuentes que provocó la muerte de un niño de 12 años, quien sufrió una encerrona junto a su familia en San Bernardo.

El primero de los videos es de las 00:15 horas, y muestra el primer robo que efectuaron antes de terminar con la vida del menor.

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Precisamente, cerca de siete personas intimidaron a un conductor que cargaba combustible en un servicentro ubicado en Eyzaguirre.

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Los antisociales robaron la camioneta tipo SUV y huyeron del lugar camino al sector de Catemito, donde protagonizaron la trágica encerrona.

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Un segundo video muestra el desplazamiento del vehículo sustraído y donde el menor de 12 años habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad.

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