Volvían de Argentina por el Día del Padre: El detalle que antecedió a la encerrona donde murió un niño

23 jun. 2026 - 11:25 hrs.

Nuevos antecedentes surgen en torno al asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Todo ocurrió cuando, en la intersección de la caletera de la Ruta 5 Sur con General Urrutia, al menos siete delincuentes interceptaron el vehículo donde viajaba el menor, su padre y una tía.

Los delincuentes intimidaron a las víctimas con armas cortopunzantes y las obligaron a descender para escapar a toda velocidad. El niño no alcanzó a escapar y quedó atrapado con el cinturón de seguridad.

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Nuevos antecedentes

De acuerdo con los nuevos antecedentes entregados por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, la víctima y su familia se encontraron con los antisociales por un pequeño error.

Y es que el padre y su hijo viajaron a Argentina por el Día del Padre, puesto que el progenitor tenía otros hijos allá.

En ese contexto, cuando volvían del país trasandino a Puente Alto, el conductor se habría equivocado de salida de la autopista y terminó llegando a las intersecciones donde se produjo el fatal hecho.

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