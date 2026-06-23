"Que no quede impune": Habla familiar de víctima de asalto cometido por banda vinculada a muerte de niño
Un niño de 12 años falleció este martes tras sufrir una encerrona junto a su padre y tía en la comuna de San Bernardo, cuando regresaban de Argentina donde celebraron el Día del Padre.
El trágico suceso fue parte del segundo robo de un tour delictual de al menos siete delincuentes, que inició a eso de las 00:15 horas, cuando robaron un vehículo tipo SUV en un servicentro ubicado en Eyzaguirre.
Precisamente, un familiar de la víctima conversó con Mucho Gusto, quien lamentó la muerte del menor, asegurando que "este caso no quede impune, que se mejore la seguridad nacional. Lamentablemente, hoy en día la población vive con miedo constantemente".
Durante la conversación manifestó que no podía entregar datos de lo sucedido porque hay una investigación en curso. No obstante, indicó que, de acuerdo a PDI, la banda habría protagonizado "una seguidilla de asaltos".
Por último, indicó que "no creemos en la impunidad de los delincuentes, sobre todo después de la lamentable muerte del menor de edad". Por lo mismo, hizo un llamado a fortalecer las políticas de seguridad, ya que es evidente que las instituciones no dan abasto.
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