Niño de 12 años muere tras encerrona en San Bernardo: Fue arrastrado varios kilómetros por delincuentes

23 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Una tragedia se registró la madrugada de este martes, cuando un niño de 12 años fue asesinado por delincuentes durante una encerrona en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió en la caletera de la Ruta 5 Sur a la altura de calle General Urrutia, en el sector de Catemito, cuando seis delincuentes abordaron un vehículo en el que viajaba un menor junto a su padre y una tía.

Muerte de niño tras encerrona

Los delincuentes intimidaron a las víctimas con armas cortopunzantes y las obligaron a descender para escapar a toda velocidad. El niño no alcanzó a escapar y quedó atrapado con el cinturón de seguridad.

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Después de aproximadamente 3 kilómetros, los atacantes se percataron de la situación y abandonaron el auto familiar junto al menor en la intersección de las calles Portales con Leonardo da Vinci.

Vecinos prestaron ayuda y llamaron a equipos de emergencia. Sin embargo, el niño falleció en el lugar debido a las heridas.

Equipos de Labocar, OS9 y SIP de Carabineros se encuentran trabajando para dar con el paradero de los delincuentes.

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