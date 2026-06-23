"El sistema político está enfermo": El duro descargo de Neme tras asesinato de niño en encerrona
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, hizo un potente descargo por el asesinato de un niño de 12 años de edad tras una encerrona en San Bernardo, Región Metropolitana.
El comunicador no ocultó su indignación por lo ocurrido, apuntando directamente al sistema político, el que aseguró "está enfermo". En especial por la clase política que “es mediocre a más no poder, cualquiera levanta una candidatura con plata chanta”.
El descargo de Neme
Reiteró que "el sistema político no está dando resultados, al contrario, está haciendo involucionar al país. Más que mega reformas y reformas tributarias, lo que debería hacer cualquier gobernante es cambiar el sistema político, ajustarlo a la eficiencia".
Neme apuntó que la discusión es por el poder y mantener este por el mayor tiempo posible. Es por esto que no se hace una política pública para aquellos menores que delinquen, ya que simplemente porque no son significativos electoralmente.
"Esto se transforma en un ciclo de nunca acabar, que en el fondo es el poder por el poder. Una vez que lo tengo, lo que hago es tratar de mantenerlo en la próxima elección. Porque como el sistema político no te da espacio a cambios sustantivos, es nada", agregó.
Finalizando, el periodista indicó que "el sistema político chileno tiene un problema, está trancado, que no se dan cuenta, pero díganme ustedes en qué ha cambiado la vida de los chilenos en los últimos 40 años".
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