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¿Regresa la lluvia? Este es el día en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

  • Por Sebastián Paillafil

Una semana especialmente invernal tendremos en la Región Metropolitana, con el frío matinal como protagonista y el eventual regreso de precipitaciones.

Así lo adelantó en Mucho Gusto el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien dio el día clave para el retorno de las lluvias a la región capital de Chile.

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El especialista comentó que en los próximos días los termómetros marcarán 0 °C y 3 °C como mínima el martes y miércoles, respectivamente.

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Por otro lado, Sepúlveda indicó que el miércoles existe la posibilidad que aparezca un nuevo pulso de precipitaciones en la Región Metropolitana.

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"La única probabilidad de precipitaciones que tenemos es para el miércoles en la punta del cerro, allá arriba de la cordillera", precisó el experto.

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