¿Regresa la lluvia? Este es el día en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

22 jun. 2026 - 09:45 hrs.

Una semana especialmente invernal tendremos en la Región Metropolitana, con el frío matinal como protagonista y el eventual regreso de precipitaciones.

Así lo adelantó en Mucho Gusto el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien dio el día clave para el retorno de las lluvias a la región capital de Chile.

¿Qué día lloverá en la RM?

El especialista comentó que en los próximos días los termómetros marcarán 0 °C y 3 °C como mínima el martes y miércoles, respectivamente.

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Por otro lado, Sepúlveda indicó que el miércoles existe la posibilidad que aparezca un nuevo pulso de precipitaciones en la Región Metropolitana.

"La única probabilidad de precipitaciones que tenemos es para el miércoles en la punta del cerro, allá arriba de la cordillera", precisó el experto.

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