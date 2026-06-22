Hasta -5 °C en algunos sectores: Santiago registró su primera helada del año

22 jun. 2026 - 09:20 hrs.

Un gélido amanecer se sintió este lunes en Santiago, donde se anotó la primera helada del año en la capital, según detalló el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

De acuerdo con el especialista, durante la jornada la temperatura mínima alcanzó apenas los -0,5 °C alrededor de las 7:00 horas. En otros sectores el termómetro marcó incluso menos, por ejemplo Pudahuel tuvo -2 °C, Melipilla -3 °C y Huechún -5 °C.

¿Habrá una ola de frío?

El fenómeno se da en un contexto donde "estamos bajo la influencia de una masa de aire que viene desde la Antártica". Sepúlveda explicó que, si bien saldrá el sol, la temperatura no va a ser más allá de 15 °C.

Mega

Pese a este escenario, el periodista adelantó que las condiciones no serán las suficientes para constituir una ola de frío.

En ese contexto, se esperan mínimas de 0 °C y 3 °C, el martes y miércoles respectivamente.

Todo sobre Mucho gusto