José Antonio Neme recibe especial piocha en plena carrera por convertirse en Rey Guachaca 2026

05 ag. 2026 - 16:00 hrs.

La competencia por quedarse con la corona de Rey y Reina Guachaca 2026 comenzó, y uno de los candidatos es el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme.

El reconocido rostro, querido y respetado por el público nacional, busca coronarse en esta fiesta tan importante de la cultura de nuestro país.

Neme recibió especial presente

En el marco de la campaña, el comunicador recibió una especial piocha por parte de Cadis Joyería.

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Se trata de una piocha elaborada con metales nobles y piedras naturales que juntas conforman una hermosa bandera chilena.

Si quieres entregar tu voto a José Antonio Neme, debes ingresar a guachacas.lacuarta.com.

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