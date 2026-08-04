Parrillas, mesas y sillas en plena calle: "Restaurantes" ilegales se toman las veredas de barrio Meiggs

04 ag. 2026 - 11:50 hrs.

Nuevas denuncias surgieron del barrio Meiggs, esta vez por verdaderos restaurantes al aire libre con precios bajos y menús con los cuales convencen a clientes.

En medio de los toldos azules aparecen estas cocinerías ilegales, que ofrecen absolutamente de todo, sin permisos o sin autorización.

Según se pudo apreciar en imágenes de Mucho Gusto, en calle San Alfonso con Toesca, son 3 locales los que se toman la vereda para instalar mesas y sillas para que comensales almuercen un variado menú, todo con cocineros que prenden parrilla allí mismo para preparar chuletas, choripanes y otro tipo de alimentos.

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Locatarios del sector consideran que es una competencia desleal, puesto que están exentos de todo tipo de regulación. Por lo mismo, hacen hincapié en las condiciones sanitarias de estos verdaderos restaurantes ambulantes.

Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, apuntó que "la idea nuestra es tratar de formalizar a estos emprendedores y que se regulen conforme a las leyes. Si somos capaces de crear un ordenamiento que le permita a estas nuevas personas que tienen esos puestos tener un food truck ahí, habremos logrado resolver varias cuentas".

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