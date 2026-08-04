"Quizás el metro está cerrado y no lo sabemos": El inesperado encuentro de Karim Butte con "Chechito"

04 ag. 2026 - 09:25 hrs.

Una divertida situación vivió Karim Butte este martes en Mucho Gusto, luego de encontrarse de sorpresa con el "Chechito", conocido por una escena romántica que se volvió viral cuando participó en un programa en búsqueda del amor.

El momento ocurrió cuando el periodista reportaba afuera de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago, que esta jornada reabrió sus puertas tras el incendio que afectó a uno de sus trenes el pasado 27 de julio.

"Chechito" sorprende en Mucho Gusto

"Yo lo conozco", dijo de sorpresa Karim mientras veía acercarse a Sergio Figueroa, cuya participación en el reality Solteros, en busca del amor se hizo inmortal en memes.

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De entrada, el hombre bromeó con la frase que se transformó en una de las más comentadas en la historia de los reality shows chilenos: "Quizás en este momento me conocen y no se han dado cuenta".

En medio de la conversación por la reapertura de la estación de la Línea 5, Karim no podía dejar pasar el momento y lanzó: "Quizás en este momento el metro está cerrado y no lo sabemos".

Cuando estaba por finalizar la entrevista, el periodista hizo una de las preguntas más esperadas por los televidentes: ¿Chechito encontró el amor?. La respuesta fue la menos esperada: "Todavía no hemos encontrado el amor".

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