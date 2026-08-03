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Lluvia en Santiago: Confirman cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

  • Por Sebastián Paillafil

Las últimas semanas, la Región Metropolitana ha estado marcada por la llegada constante de sistemas frontales que dejaron importantes precipitaciones.

Sin embargo, las lluvias se tomarán un breve respiro en los próximos días, aunque ya se ha anunciado cuándo volverá a caer agua en Santiago.

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¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en su reporte en Mucho Gusto, destacó que hasta el miércoles habrá cielo parcial en la capital, con máximas que oscilarán entre los 18 °C y 16 °C.

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Sepúlveda advirtió que durante el jueves 6 de agosto volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana.

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Eso sí, el especialista detalló que "es muy cortito, es en la madrugada y la mañana del jueves que está la probabilidad de lluvias en la capital. Para darles un horario estimativo, entre las 2 de la mañana y las 9 de la mañana".

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