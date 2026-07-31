Alcaldesa de La Serena anuncia call center y aplicación de ficha FIBE para afectados por el temporal

31 jul. 2026 - 11:40 hrs.

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, estuvo en un contacto con Mucho Gusto para actualizar el estado de la ciudad tras el nuevo sistema frontal que llegó a la región de Coquimbo.

"En este momento tenemos toda nuestra red municipal activa. Primero, a través de un call center, para que quienes nos están mirando y tienen alguna situación complicada en sus casas, como caída de árboles, puedan llamar al 512206565", señaló.

Actualmente se reportan 4,6 milímetros de agua caída y se proyecta un total de 25 milímetros acumulados para las 19:00 horas. Los efectos se suman a los del temporal pasado, considerando que todavía hay sectores sin agua potable y hay denuncias de especulación de precios en bidones de agua.

Mucho Gusto / Mega

"Es impresentable que una ciudad turística, que se ha desarrollado, no genere las inversiones necesarias y es por eso que yo presenté el recurso de protección, porque acá lo que se dejó de hacer es atender la salud de las personas por no haber agua. (...) También le pedí a la superintendencia de servicios sanitarios que vaya a fiscalizar esta empresa (Aguas del Valle) porque lo que sucedió fue dramático", dijo la edil.

Ficha FIBE en La Serena

Para las personas que se hayan visto afectadas por las inundaciones, la alcaldesa Norambuena puntualizó que este viernes comenzarán la aplicación de Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En este sentido, aseguró que la medida es "para que las personas que hoy día han tenido algún daño puedan rápidamente tener el beneficio de enseres, que es lo más rápido que pudiesen tener en sus bolsillos a través de la CuentaRUT".

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