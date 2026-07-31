Lluvia se hace sentir este viernes en la capital: ¿Hasta qué hora precipitará en la Región Metropolitana?

31 jul. 2026 - 09:55 hrs.

El último día de julio se despide con intensa lluvia en la capital y varias regiones del país. Sin embargo, las precipitaciones terminarán antes de lo indicado por los primeros pronósticos.

En Mucho Gusto, el meteorólogo Jaime Leyton explicó que "si hablamos de Santiago particularmente, se recorta un poquitito porque se intensificó antes y eso nos deja con un horario semihábil. Más o menos a la hora de almuerzo, 1 o 2 de la tarde, esto ya termina. Se adelanta en 4 horas el término, porque partió más rápido la precipitación.

Debido a la intensificación del fenómeno del Niño, el experto auguró que no solo este invierno será lluvioso. Tendremos que prepararnos a sacar los paraguas durante gran parte de la primavera.

Mucho Gusto / Mega

"Este, 2026 habrá primavera lluviosa con una probabilidad mucho mayor del 20% que en años normales", dijo.

Pero no es todo. Para quienes buscan celebrar con un asado en las esperadas Fiestas Patrias, atención, que Jaime Leyton declaró que para la semana del 18 "es un 20% a 25% y la probabilidad aumenta, me atrevería a decir un 60%".

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