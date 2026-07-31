Fuertes vientos y acumulación de agua en las calles se registran durante sistema frontal en La Serena

31 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Un nuevo sistema frontal se siente con particular fuerza en la ciudad de La Serena, a pocos días de las lluvias que causaron estragos en la capital regional.

En especial, el viento meciendo las palmeras de la avenida del Mar y la inundación de calles fueron registro de la inclemencia del tiempo.

La reportera en terreno apuntó que "La Serena sabemos que es una ciudad que no está preparada para un sistema frontal, menos dos tan seguidos, con gran cantidad de agua que está comenzando a caer. Ahora nosotros lo notamos, se ha intensificado mucho más la lluvia en este preciso momento, y lo mismo pasa con el viento, por supuesto".

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Para ejemplificar, vecinos del sector rural de Quilacán en La Serena enviaron un video en el que registraron las rachas de viento. "El sistema se está comportando de manera intensa, es decir, descargando fuertemente el comportamiento, ya sea del viento o de la precipitación a ratos, pero con una notoria intensidad", señaló el meteorólogo Jaime Leyton.

En el centro de La Serena y Coquimbo, la mayoría de los sectores mantienen el servicio de agua, aunque con algunos problemas puntuales y se hizo un llamado a la población para evitar salir si no es estrictamente necesario.

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