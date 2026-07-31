"¡Está en Alaska!": Roberto Saa sorprendió en medio de temporal de nieve en los Nevados de Chillán

31 jul. 2026 - 10:15 hrs.

Completamente cubierto de nieve y con los lentes protectores empañados. Así comenzó su despacho el periodista Roberto Saa, quien está en los Nevados de Chillán, región de Ñuble.

"¡Está en Alaska!", dijo Marianne Schmidt desde el estudio, mientras que José Antonio Neme se encantó con la blanca postal del paisaje: "¡Qué paisaje, por Dios! ¡Qué linda imagen le estamos llevando hasta su casa!".

"Un placer de saludarlos desde Nevados de Chillán, con una nevazón intensa que cae a esta zona aquí en la parte cordillerana. (...) Hace algunos minutos, la nieve caía tranquilamente, pero ahora empezó a correr un poco de viento, entonces, la nieve se arrastra un poco y por eso me tuve que poner las antiparras, porque te molesta un poquito en los ojos", señaló Saa.

Mucho Gusto / Mega

En su reporte indicó que todo comenzó cerca de la una de la madrugada, y dos horas más tarde inició la caída de aguanieve. "En este momento hay un -1 °C, pero la sensación térmica yo creo que debe estar en torno a los -3 °C porque empezó a correr mucho viento", dijo.

Vialidad trabaja desde temprano despejando caminos con maquinaria pesada, y el centro de esquí mantiene sus operaciones normales, con preparación de pistas y funcionamiento de los andariveles a partir de las nueve de la mañana.

En este sentido, se recomienda precaución a los turistas en el uso de cadenas para vehículos, debido a la continua caída de nieve durante todo el día.

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