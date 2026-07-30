Con intensas lluvias y nevazones: Este día llega el primero de dos sistemas frontales a Santiago

30 jul. 2026 - 10:40 hrs.

La Región Metropolitana atraviesa este jueves un breve paréntesis de precipitaciones, las que volverían en los próximos días con el ingreso de dos nuevos sistemas frontales.

De acuerdo con lo informado por el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, los fenómenos estarán acompañados de bajas temperaturas y favorecen el regreso de nevazones en la cordillera.

Estos son los días en que volverá a llover en Santiago

El experto señaló que el viernes llega el primer sistema frontal a Santiago con precipitaciones dentro del rango de lo normal.

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Según detalló, la lluvia empezaría el viernes al final de la madrugada y terminaría al final de la tarde, acumulando cerca de 15 milímetros.

Mientras que el día domingo aparece este segundo sistema frontal, con precipitaciones sobre lo normal, "porque se acumularían más o menos unos 25 milímetros en el transcurso de la jornada".

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