Tomó pisco sour y vino: Papá de Isidora condujo ebrio junto a ella antes de fatal caída desde un piso 11

30 jul. 2026 - 11:35 hrs.

Nuevos antecedentes surgieron tras la audiencia de formalización de Jorge Constanzo, padre de Isidora, niña de dos años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en Las Condes.

Se trata del resultado de la alcoholemia practicada a Constanzo a pocas horas de lo sucedido, un examen que estableció que se encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos.

Nuevos antecedentes complican al papá de Isidora

Precisamente, se registró 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre tras el fatídico suceso, el cual ocurrió cuando el padre dormía, momento en que la menor, sola en un dormitorio, se acercó al ventanal que no contaba con mallas de protección.

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Asimismo, se reveló la boleta de un restaurante cercano al domicilio del imputado, hasta donde llegó con su pareja e Isidora durante la hora de almuerzo. Dicho documento permitió establecer cuánto alcohol consumió durante la jornada.

"Esa boleta considera el consumo de cuatro copas de pisco sour y también de una copa de vino en cuanto al alcohol. Y tenemos certeza de la conducción camino al restaurante y de vuelta del restaurante, lo que, asociado también al resultado de la alcoholemia a las 9 de la noche, nos permite afirmar que el imputado condujo en estado de ebriedad al momento en que volvió a su domicilio", declaró Ezio Braghetto, fiscal de la Fiscalía de Género Oriente.

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