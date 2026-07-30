Mujer salva por segundos de ser aplastada por derrumbe en Valparaíso

30 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Una mujer estuvo a escasos metros de ser alcanzada por un derrumbe que se registró la mañana del miércoles en el cerro Yungay de Valparaíso.

El hecho ocurrió específicamente en la calle Diego de Almagro, donde parte de un cerro cedió, aparentemente por la gran acumulación de agua de las últimas lluvias en la zona, y cayó hacia la calle.

Impactante derrumbe en Valparaíso

Según se aprecia en las imágenes exhibidas en Mucho Gusto, la mujer, identificada como Jocelyn, alcanzó a correr y evitar ser alcanzada por los escombros que sepultaron un vehículo que estaba estacionado.

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El derrumbe afectó a una casa que se divide en varias viviendas y donde habitan entre 10 y 11 personas, incluidos niños.

La situación generó la alerta de la población y autoridades, y es que se espera la llegada de un sistema frontal que afectará fuertemente a la ciudad de Valparaíso.

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