Intentó defender a su familia con un bate: Matan a joven de 23 años tras asalto a casa en Huechuraba

30 jul. 2026 - 08:50 hrs.

Un joven de 23 años murió baleado al interior de su domicilio ubicado en la comuna de Huechuraba, donde un grupo de delincuentes ingresó para cometer un violento asalto.

De acuerdo a información entregada en Mucho Gusto, el hecho ocurrió cerca de las 04:20 de la madrugada, cuando ladrones en dos vehículos llegaron hasta su casa.

Joven de 23 años fue asesinado en Huechuraba

Tras saltar la reja y forzar la puerta principal de la vivienda, los antisociales comenzaron a exigir dinero a la víctima, su hermano y madre.

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"El hijo mayor, de 23 años, intenta repeler a los asaltantes con un bate de madera, y uno de los imputados le dispara con un arma de fuego, lo que lamentablemente termina causándole la muerte. En todo momento preguntaban por el dinero", detalló el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte.

Los delincuentes huyeron del lugar con celulares, joyas y más de un millón de pesos en efectivo. Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los antisociales.

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