"Viene y me pega": Jaime Leyton revela desagradable experiencia con instructor de esquí

29 jul. 2026 - 11:55 hrs.

A raíz de la denuncia de xenofobia en Valle Nevado, Jaime Leyton relató este miércoles en Mucho Gusto una desagradable experiencia con instructor de esquí.

El meteorólogo contó que fue hasta un popular centro de esquí para un despacho del matinal, donde recibiría las instrucciones por parte del mejor profesional del lugar, o se le dijeron.

El relato de Jaime Leyton

"Me pasó una situación muy desagradable en un despacho de Mega en que nos dicen: 'Nos va a atender para esta clase el mejor instructor'", indicó.

Mega

Según Leyton, estaba en su primera clase cuando "me equivoqué en algo. Estaba de espaldas con el casco y él viene y me pega". Recalcó que no fue un toque, sino un golpe con todas sus letras.

"Si yo, que voy de un medio de comunicación, un instructor, que me dicen que es el mejor, me trata con esa prepotencia, falta de criterio y respeto, a alguien que va pasando por ahí le dice lo que quiere", complementó.

Todo sobre Jaime Leyton