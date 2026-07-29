Jaime Leyton advierte la llegada de dos nuevos sistemas frontales: Revela cuándo volverá a llover en Santiago

29 jul. 2026 - 09:06 hrs.

Dos nuevos sistemas frontales afectarán diferentes regiones del país, incluyendo a la Región Metropolitana, donde se pronostican intensas precipitaciones.

Así lo advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien informó que esta jornada se presentará con cielos cubiertos, y extremas de 10 °C y 18 °C.

¿Cuándo vuelve a llover en Santiago?

Por su parte, para el jueves apuntó que habrá escasa nubosidad en la capital, con una máxima de 20 °C, la más alta de la semana.

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Según explicó Leyton, el viernes cambia el panorama con la llegada de un nuevo sistema frontal que va a golpear algunos sectores, entre ellos, Santiago.

"Vamos a tener una lluvia dentro de lo normal. Más o menos 15 milímetros es el registro más probable", indicó.

El sábado habrá una ventana de buen tiempo, para que el domingo llegue un nuevo sistema frontal con precipitaciones sobre lo normal.

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