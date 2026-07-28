Tornado deja a adulto mayor en la UCI y arrasa con cinco viviendas en El Carmen

28 jul. 2026 - 11:08 hrs.

Una de las comunas más afectadas por los tornados registrados la tarde del lunes fue El Carmen, donde arrasó con casas, árboles, animales y dejó una persona gravemente lesionada.

El alcalde Renán Cabezas explicó que cinco viviendas vieron afectadas sus techumbres en los sectores de Rinconada de Diguillín, El Boldo y Rinconada Sur.

Tornado golpeó con fuerza comuna El Carmen

El jefe comunal informó que un adulto mayor de 82 años que transitaba en bicicleta por la ruta resultó con lesiones. Actualmente se encuentra en el Hospital Regional de Chillán en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Cabezas resaltó que este tipo de fenómenos nunca se habían registrado en la comuna, por lo que tomó a toda la comunidad por sorpresa.

Además, informó que el equipo social del municipio levantará esta jornada informes de Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para cada una de las familias damnificadas, a la espera de la visita de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

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