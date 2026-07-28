"A los perros los levantó y se los llevó": El impactante relato de afectado por tornado en Chillán Viejo
Un tornado se registró la tarde del lunes en la comuna de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, que dejó graves daños en viviendas y muerte de animales.
Cristian Astudillo registró el impactante paso del tornado, el cual arrasó con todo a su paso en el sector de Llollinco.
Tornado levantó a sus perros y terneros
En conversación con Mucho Gusto, el hombre relató que "fue muy rápido. Sentí que venía un vehículo y, cuando salgo a mirar, veo que está bajando una nube".
De acuerdo a su testimonio, cuando el tornado "se vino encima, los perros arrancaron para el lado mío, pero el galpón estaba lleno de animales adentro. Tuve la reacción de decirle a mi familia que se entrara".
"A los perros los levantó y se los llevó, igual que a los terneros, que quizás dónde quedaron. Ayer los vecinos me ayudaron a traer los caballos, algunos animales", sostuvo.
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