"A los perros los levantó y se los llevó": El impactante relato de afectado por tornado en Chillán Viejo

28 jul. 2026 - 10:12 hrs.

Un tornado se registró la tarde del lunes en la comuna de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, que dejó graves daños en viviendas y muerte de animales.

Cristian Astudillo registró el impactante paso del tornado, el cual arrasó con todo a su paso en el sector de Llollinco.

Tornado levantó a sus perros y terneros

En conversación con Mucho Gusto, el hombre relató que "fue muy rápido. Sentí que venía un vehículo y, cuando salgo a mirar, veo que está bajando una nube".

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De acuerdo a su testimonio, cuando el tornado "se vino encima, los perros arrancaron para el lado mío, pero el galpón estaba lleno de animales adentro. Tuve la reacción de decirle a mi familia que se entrara".

"A los perros los levantó y se los llevó, igual que a los terneros, que quizás dónde quedaron. Ayer los vecinos me ayudaron a traer los caballos, algunos animales", sostuvo.

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