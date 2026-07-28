"Se apagaron las luces y nadie sabía qué pasaba": Usuario relata el caos tras incendio en Metro Santa Isabel

28 jul. 2026 - 09:10 hrs.

Una compleja emergencia afectó la tarde de este lunes a la Línea 5 de Metro de Santiago, luego de que un vagón se incendió en la estación Santa Isabel.

Patricio fue una de las personas afectadas por la situación en el servicio de trenes y decidió compartir cómo vivió la situación con Mucho Gusto.

El relato de usuario de Metro tras incendio en Santa Isabel

"Al subir el carro en la estación Irarrázaval, se apagaron las luces y se veía correr guardias para un lado, para otro. Nadie sabía nada", indicó.

Mega

Contó que pasaron minutos cuando personal de Metro se acercó. "Dijeron: 'ya, tienen que todos abandonar el carro, hasta acá nomás llega al metro, no hay más metros'".

"Tuvimos que caminar hasta Plaza Italia", señaló, asegurando que no hubo una información clara sobre lo sucedido y que solo se veía humo.

Todo sobre Mucho gusto