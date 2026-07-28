¿Qué provocó el incendio del tren en estación Santa Isabel? Metro de Santiago entrega nuevos antecedentes

28 jul. 2026 - 08:49 hrs.

Una compleja situación se vivió la tarde del lunes debido a un incendio de un tren en la estación Santa Isabel de Metro de Santiago. La emergencia obligó al cierre de seis estaciones en total de la Línea 5 y el trabajo de diversas compañías de Bomberos.

Carlos Melo, gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, entregó nuevos antecedentes sobre el incidente que terminó con la destrucción total del vagón.

Metro entrega nuevos antecedentes tras incendio

“Durante la noche hubo un chequeo de todos los sistemas de los rieles, de las vías, de los sistemas eléctricos que funcionan para que una línea pueda operar, y esa operación se puede realizar hoy día bajo completa seguridad”, indicó.

Mega

Sobre el origen del incendio, aseguró que “la causa aún está en investigación”, puesto que durante la noche se trabajó para poder retomar las operaciones en el resto de la línea y no afectar a los pasajeros.

“Hoy durante la jornada, ya pudiendo mirar con más detalle el tren que está en nuestros talleres, vamos a poder determinar con precisión la causa de lo ocurrido”, expuso.

Todo sobre Mucho gusto