Quiso pasar desapercibida y terminó saliendo en la tele: La inesperada reacción de joven que hizo reír en MG

27 jul. 2026 - 09:26 hrs.

En medio de la cobertura sobre cómo se preparan los santiaguinos frente al nuevo sistema frontal, una entrevistada protagonizó un divertido momento.

Fue en el transcurso del despacho del periodista Roberto Saa, que tomaba el pulso de la ciudadanía que a esa hora de la mañana se dirigía a sus trabajos en vísperas de las precipitaciones de esta tarde, cuando se acercó repentinamente a una joven.

La divertida entrevista de Roberto Saa

Los nervios de la muchacha eran notorios; incluso ella misma lo manifestó: "Le estaba diciendo a una amiga, 'hue… me quieren entrevistar y yo no quiero'".

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Su actitud y sinceridad sacaron risas de Roberto, quien sugirió que le mostrara el chat con su compinche, sin esperar la sorpresa que se llevaría.

"¡Me sacó una foto, me sacó una foto!", acusó el periodista, quien se tomó con humor la situación y dio paso a una entrevista que dejó carcajadas.

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