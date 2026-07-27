Sin luz, sin agua y con caminos destruidos: Vecinos de Laguna Verde que deben caminar hasta 8 kilómetros

27 jul. 2026 - 10:16 hrs.

Más de una semana sin suministro eléctrico y agua potable. Este es el oscuro presente que tienen vecinos de la parte alta de Laguna Verde en Valparaíso tras los sistemas frontales que azotaron a la zona.

Por si fuera poco, las precipitaciones generaron graves daños en el Camino El Faro, lo que dificulta el traslado de vecinos e incluso la repartición de enseres básicos.

El dramático presente de vecinos de Laguna Verde

Marisol, vecina del sector, relató a Mucho Gusto que "con este mal tiempo los caminos se pusieron el triple de intransitables. No todos tienen vehículos, por lo que deben caminar entre 2 a 8 kilómetros para poder asistir al médico o ir al colegio".

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La residente afirmó que los niños no han asistido a sus clases precisamente porque el camino se erosionó y dejó grandes socavones y lodo, lo cual no permite que los automóviles sin tracción 4x4 puedan transitar.

Según señaló, desde la Municipalidad de Viña del Mar no han respondido a sus solicitudes de pavimentar el camino, descartándose que se trata de un camino privado.

El equipo de Mucho Gusto vivió en carne propia las dificultades de los vecinos, luego de poder avanzar solo algunos kilómetros en el vehículo que los trasladaba, teniendo que caminar por largos minutos para poder reunirse con los afectados.

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