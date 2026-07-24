Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Neme y Karen sorprendieron al elenco de Detrás del Muro: Exploraron el "Cuarto oscuro"

  • Por Sebastián Paillafil

Este viernes, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler decidieron dejar el estudio de Mucho Gusto y sorprender al elenco de Detrás del Muro en sus ensayos.

Los conductores del matinal buscaron realizar un trámite en "Chile te atiende"; sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas por los funcionarios.

Lo más visto de Mucho Gusto

Igual que un niño, Neme comenzó a intrusear en cada uno de los rincones del estudio, ingresando incluso al cuarto oscuro.

Mega

Nuevo capítulo de Detrás del Muro

Recuerda, este viernes 24 de julio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Ir a la siguiente nota

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto