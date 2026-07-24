Neme y Karen sorprendieron al elenco de Detrás del Muro: Exploraron el "Cuarto oscuro"

24 jul. 2026 - 13:55 hrs.

Este viernes, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler decidieron dejar el estudio de Mucho Gusto y sorprender al elenco de Detrás del Muro en sus ensayos.

Los conductores del matinal buscaron realizar un trámite en "Chile te atiende"; sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas por los funcionarios.

Igual que un niño, Neme comenzó a intrusear en cada uno de los rincones del estudio, ingresando incluso al cuarto oscuro.

Mega

Nuevo capítulo de Detrás del Muro

Recuerda, este viernes 24 de julio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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