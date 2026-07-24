Viene un nuevo sistema frontal: Jaime Leyton pone fecha para el regreso de lluvias en Santiago

24 jul. 2026 - 09:07 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se refirió este viernes al pronóstico de lluvias para los próximos días en Santiago, detallando que habría cierta "intermitencia en la ocurrencia de las precipitaciones".

El experto indicó que este será el día más agradable con 20 grados de máxima, algo que cambia en la madrugada del sábado cuando vuelven las precipitaciones de características débiles.

¿Cuándo vuelven las lluvias en Santiago?

Según explicó, "esto parte temprano en la madrugada, pero se extiende hacia la tarde en la capital".

Mega

El domingo será un día de tranquilidad en cuanto a lluvia, dado que el lunes llega a Santiago un nuevo sistema frontal.

Así, Leyton señaló que el lunes lloverá débilmente, mientras que el martes se presentará más agua de lluvia, catalogándose de regular a anormal.

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