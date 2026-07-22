"Tenía víveres para un mes y camas": Habla dueño de refugio que salvó a los 3 desaparecidos de Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 10:37 hrs.

Nano Covarrubias, dueño del refugio de Termas de Colina, donde se resguardaron las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo, contó cómo preparó el lugar para salvarles la vida a quienes se extravíen en el sector cordillerano.

Fue la mañana de este miércoles cuando se confirmó que Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino", fueron hallados tras casi una semana en la cordillera.

Así era el refugio

En diálogo con los medios, Nano comentó que "nuestro refugio se mantenía abierto con víveres para al menos un mes. Había comida envasada, buena cama, cobija; había un hostal que tiene 10 habitaciones con toda su ropa y una cabaña más al lado que también tiene 3 habitaciones, y una cocina con toda la implementación para sobrevivir".

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Destacó que siempre mantiene abierto el refugio porque siempre el mal tiempo de la cordillera le juega una mala pasada a visitantes nacionales e internacionales, y que ellos como propietarios de las termas siempre están con la disposición de ayudar.

También afirmó que es habitual que algunas personas vayan hasta el lugar para festejar, como ocurrió con los tres jóvenes extraviados.

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