Derritieron nieve y comieron snacks: Así habrían sobrevivido los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 09:56 hrs.

Nuevos antecedentes surgieron en torno al hallazgo con vida de las tres personas que estaban desaparecidas en el Cajón del Maipo, en el sector cordillerano de la Región Metropolitana.

Fue la subprefecta Tatiana García-Huidobro de la Policía de Investigaciones, quien informó que Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado como "El Chino", fueron ubicados en el refugio de las Termas de Colina.

Los detalles de cómo habrían sobrevivido los tres desaparecidos

Más allá de lo informado oficialmente, José Antonio Neme entregó en Mucho Gusto antecedentes que, si bien "no están confirmados", revelarían la manera en que sobrevivieron los tres jóvenes.

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Según detalló, para evitar la deshidratación severa "aprovecharon las instalaciones para calentar agua y derretir nieve utilizando la cocina del recinto y la leña de fuego".

Neme también reveló que "consumieron algunos snacks que llevaban ellos mismos antes de subir y, gracias a la combinación de los insumos guardados en la infraestructura del complejo y la capacidad de mantener fuego, lograron subsistir sin sufrir desnutrición ni hipotermia grave durante".

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