Tras casi una semana: Encuentran con vida a las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 09:30 hrs.

Tras casi una semana desaparecidas, este miércoles fueron encontradas las tres personas cuyos rastros se habían perdido en el Cajón del Maipo, sector cordillerano de la Región Metropolitana, tras el intenso sistema frontal que afectó a la zona centro norte del país.

La confirmación del hallazgo fue entregada por la subprefecta Tatiana García-Huidobro de la Policía de Investigaciones, quien detalló que todos fueron encontrados con vida.

Desaparecidos en el Cajón del Maipo fueron encontrados con vida

"Se lograron encontrar a las tres personas, están con vida y lograron llegar al refugio en las Termas de Colina", indicó en un punto de prensa.

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Asimismo, detallaron que una de las personas ya fue extraída por el helicóptero y se encuentra en un cuartel de Carabineros, mientras que el operativo continuará en busca de los otros dos afectados.

"Hay uno que ya está acá en dependencia de la comisaría. El helicóptero se devolvió recién a buscar a las otras dos personas y van a traerlos de a uno. Ellos habrían llegado caminando hasta ese punto", agregó.

"Se encuentran bien, sin embargo, hay que hacer los chequeos de rigor que corresponden después de tantos días de estar aislados", complementó.

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